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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يفحص فيديو إلقاء سيدة لابنها في مياه النيل بالوراق

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف حقيقة وملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق تيك توك بعنوان "غرق طفل ٧ سنين في كورنيش الوراق"، وسط تجمع عدد كبير من الأهالي ووجود تعليقات تفيد بقيام سيدة بإقاء ابنها "سفيان" في مياه النيل لمرورها يضائقة مالية.

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على تطبيق تيك توك بعنوان "غرق طفل ٧ سنين في كورنيش الوراق"، وسط تجمع عدد كبير من الأهالي ووجود تعليقات تفيد بقيام سيدة بالقاء ابنها "سفيان" في مياه النيل لمرورها يضائقة مالية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن اللواء محمد الشرقاوي القانونيه اللازمة تداول مقطع فيديو