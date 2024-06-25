مزادات عالمية| دار تشيسويك تعرض لوحة لـ ديفيد هوكنى بـ 300 ألف جنيه إسترليني

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم حركة المزادات الفنية العالمية للقراء والمتابعين، حيث عرضت دار مزادات تشيسويك بلندن اليوم الثلاثاء، لوحة بقلم الرصاص الملون للرسام ديفيد هوكني، ويتصدر منظر من فندق ميرامار، سانتا مونيكا (1970) مزاد الفن البريطاني الإيرلندي الحديث، وتقدر تكلفتها بما يتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترليني (حوالي 255 إلى 380 ألف دولار).

وتم تسجيل الرقم القياسي لعمل ديفيد هوكني على الورق في Sotheby's New York العام الماضي، عندما بيع رسم بركة ومنشفة (1971) بمبلغ 3.1 مليون دولار مقابل تقدير مرتفع قدره 1.5 مليون دولار.

تفاصيل لوحة ديفيد هوكنى

اللوحة عبارة عن منظر من فندق ميرامار، سانتا مونيكا تم بيعها لأول مرة عبر تاجر لندن جون كاسمين ، ورث البائع المقيم في المملكة المتحدة العمل في عام 2009 من والده، قال البائع بالمزاد إنه اشتراه من شركة Knoedler & Co في نيويورك؛ يحمل الجزء الخلفي من العمل ملصقًا من المعرض التاريخي.

هؤلاء قالوا عنها

قال جيمس فلاور، رئيس قسم الفن البريطاني والأيرلندي الحديث: "إن المنظر من فندق ميرامار، سانتا مونيكا هو بلا شك تصوير مهم وجميل لكاليفورنيا العزيزة على هوكني"، "يشتمل منظر فندق ميرامار الشهير والأيقوني على العديد من العناصر، مثل المحيط الهادئ الأزرق، وتلال هوليوود، والتصميم المعماري الحديث للفندق، مع أشجار النخيل وحمام السباحة بالأسفل.

كان الفندق يتردد عليه عدد كبير من المشاهير منهم جريتا جاربو ومارلين مونرو وجون كينيدي وبيل كلينتون وجين فوندا على سبيل المثال لا الحصر.

من هو ديفيد هوكنى؟

كان هوكني يحلم منذ فترة طويلة بزيارة كاليفورنيا، أشار مؤرخ الفن ماركو ليفينجستون في مقالة عن الكتالوج إلى أن هذه الرغبة قد استيقظت عندما لاحظ الظلال العميقة في أفلام لوريل وهاردي وتخيل أن شمس جنوب كاليفورنيا ستكون أكثر إشراقًا من الضوء الخافت في إنجلترا، ورحل إلى لوس أنجلوس عام 1964، واستقر أولاً في حي سانتا مونيكا، بالقرب من الشاطئ، لقد عاش في لوس أنجلوس بشكل متقطع منذ ذلك الحين ويحتفظ حاليًا بمنزل واستوديو في هوليوود هيلز.