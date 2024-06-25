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الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهارده.. الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لمصر

احداث ٢٥ يونيو
احداث ٢٥ يونيو
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تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية المهمة ونقدم لكم أبرزها: 


 في عام  1678 - الإيطالية إلينا كورنارو بيسكوبيا تصبح أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.
 وعام 1788 - فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.
1804 - تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.
1898 - تأسيس البنك الأهلي المصري.
1920 - اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.
1921 - انعقاد «مؤتمر القدس» والذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.
 عام 1950 - بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
1965 - الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر.
1975 - رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.
1975 - استقلال موزمبيق عن البرتغال.
1984 - وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.
1985 - القبض على ثلاثة عشر شخصا للاشتباه في تورطهم في عملية تفجيرات للجيش الجمهوري الإيرلندي وقعت قبل يومين، وبعد التحقيقات مع الموقوفين تم إحباط قنبلة كانت بأحد فنادق لندن.
1988 - منتخب هولندا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا الغربية بعد تغلبه على منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء.
1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.
1996 - سقوط 16 قتيل من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية.
1998 -شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.
عام 1998التوقيع على اتفاقية آرهوس.
 

الرئيس جمال عبد الناصر تأسيس البنك الأهلي المصري الرئيس جمال عبدالناصر يحظي بولاية ثانية