زي النهارده.. الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لمصر

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية المهمة ونقدم لكم أبرزها:



في عام 1678 - الإيطالية إلينا كورنارو بيسكوبيا تصبح أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

وعام 1788 - فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.

1804 - تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.

1898 - تأسيس البنك الأهلي المصري.

1920 - اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.

1921 - انعقاد «مؤتمر القدس» والذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.

عام 1950 - بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

1965 - الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر.

1975 - رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.

1975 - استقلال موزمبيق عن البرتغال.

1984 - وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.

1985 - القبض على ثلاثة عشر شخصا للاشتباه في تورطهم في عملية تفجيرات للجيش الجمهوري الإيرلندي وقعت قبل يومين، وبعد التحقيقات مع الموقوفين تم إحباط قنبلة كانت بأحد فنادق لندن.

1988 - منتخب هولندا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا الغربية بعد تغلبه على منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء.

1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.

1996 - سقوط 16 قتيل من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية.

1998 -شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.

عام 1998التوقيع على اتفاقية آرهوس.

