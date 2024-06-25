صحة شمال سيناء تنظم ندوات لتوعية الشباب بخطورة التدخين والمخدرات

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء، عن إطلاقها حملة "صيف بلا إدمان" بتنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية للشباب بالمراكز ونوادي شباب سيناء خلال صيف 2024 تحت رعاية الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي، جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع إيهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء .

وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثفيف والإعلام، أن إدارة التثقيف والإعلام، قامت بالتنسيق بين مديرية الصحة والشباب والرياضة لإقامة مجموعة من الندوات التثقيفية عن أضرار التدخين والمخدرات على الصحة العامة للفرد وآثارها السلبية على المجتمع.

وأضاف فتحى عثمان مسئول التثقيف أنه جارٍ التنسيق مع المكتب الفني بالمديرية للإعداد للندوات مع بداية العام المالي الجديد على مستوى المحافظة بهدف توعية الجيل الجديد من الشباب بعدم الوقوع فى أسر التدخين والمخدرات.

وأوضح أن الإدارة تقوم بعرض وسائل بصرية وأفلام توضح مراحل الإدمان والنهاية المأسوية للمدمن، كما تقوم بمناقشة أسباب إدمان التدخين والمخدرات مع الشباب وطرق الامتناع والتعافى.