ذبــ ح أسرته وأضرم النيران في أجسادهم.. ماذا حدث في عزبة رستم بالغربية؟

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ من جهودهم لضبط المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بعد ذبحهم واشعال النيران بهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية قبل عدة أيام، حيث تم تشكيل فريق بحث مشترك من قطاع الأمن العام بالغربية وكفر الشيخ وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية ومديرية أمن كفر الشيخ لسرعة ضبط المتهم الهارب.

نيابة مركز قطور تواصل تحقيقاتها فى جريمة ذبح شاب لوالدته وشقيقه وشقيقته وإضرام النار بجثثهم بعزبة رستم

وتواصل نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقاتها فى واقعة قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم؛ بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية، والاستماع لأقارب الضحايا وجيرانهم وطلبت النيابة بسرعة ضبط المتهم، وعمل تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها.

وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور؛ وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعى "محمد.ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، وأضرم النيران بهم.

وتكثف الأجهزة جهودها لضبط المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة داخل عزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم يعانى اضطرابات نفسية.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة؛ وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.