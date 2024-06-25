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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد خطة "معارض الكتاب" خلال شهور الصيف

وزارة الثقافة المصرية
وزارة الثقافة المصرية
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اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خطة "معارض الكتاب"، والتي تنفذها الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خلال فترة الإجازة الصيفية في المحافظات،  وتضم 7 معارض في عدد من المحافظات.

نيفين الكيلاني: 7 معارض للكتاب خلال فترة الصيف واهتمام خاص بالمناطق الحدودية 

 

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن خطة المعارض تنطلق الخميس المُقبل 25 يونيو، بمعرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ويستمر حتى 4 يوليو المُقبل، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، يعقبه معرض بورسعيد السابع للكتاب في الفترة من 18 حتى 27 يوليو ٢٠٢٤، ثم معرض رأس البر الخامس للكتاب، بمحافظة دمياط، في الفترة من 8 حتى 17 أغسطس 2024، ومعرض السويس الثاني للكتاب في الفترة من 28 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2024، وجارٍ التجهيز لتنفيذ عدد من المعارض بشمال وجنوب سيناء". 

نيفين الكيلاني: معارض بالعريش ومطروح والمحافظات والمدن الساحلية التي يقصدها آلاف المواطنين خلال فصل الصيف.

وأعلنت وزيرة الثقافة، استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي تتضمن إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه وحتى 20 جنيهًا، لتشجيع الجميع على اقتناء الكتب.

وأشارت وزيرة الثقافة، أنه روعي في الخطة تنظيم عدد من المعارض بالمحافظات الحدودية، وقد شهدت الفترة الماضية إقامة عدد من المعارض بمناطق لم تطرقها الوزارة من قبل، والتي كان آخرها معرض شلاتين الأول للكتاب.

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