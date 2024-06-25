بسبب انقطاع الكهرباء.. كنائس الإسكندرية تطلق مبادرة لطلاب الثانوية العامة

أطلق عدد من كنائس الإسكندرية، مبادرة لطلاب الثانوية العامة بالمحافظة، في ظل زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات بدلا من ساعتين.

وتتضمن المبادرة فتح كنائس الإسكندرية أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترة انقطاع الكهرباء، ليصل إجمالي عددها إلى 10 كنائس في نطاق شرق وغرب المحافظة حتى الآن.

وفيما يلي أسماء الكنائس التي فتحت أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال فترة قطع التيار الكهربائي وهم

- الشهيدة مارينا والبابا كيرلس السادس بالإسكندرية

- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمصطفى كامل

- كنيسة العذراء شارع سيف

- كنيسة الملاك رافائيل في العجمي

- كنيسة العذراء بسموحة

- كنيسة مارجرجس باكوس

- كنيسة العذراء ومارجرجس في غبريال

- كنيسة العذراء والشهدين بالعامرية

- كنيسة الملاك رافائيل في العجمي

- الكنيسه الإنجيلية سيدي بشر

- الكنيسه الإنجيلية بالعطارين.

فيما كان الأنبا مارتيروس سمير، قد أعلن في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعم ومساندة طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وذلك بالتزامن قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وزيادة مدة انقطاع الكهرباء.