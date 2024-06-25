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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثتين داخل بيارة صرف صحي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين لعاملين في حالة تحلل رِمِّي داخل بيارة صرف صحي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثتين داخل بيارة صرف صحي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثتين لعاملين داخل بيارة صرف صحي وفي حالة تحلل رمي جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية العثور علي جثتي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي