تفاصيل مقتل عامل داخل مصنع خلال مشاجرة في القطامية

أمرت النيابة العامة بحبس عامل بمصنع ونجل عمه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل اخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم داخل المصنع محل عملهم بسبب خلافات بينهم.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (عامل بمصنع كائن بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة "توفى"، بسبب خلافات مع عامل بذات المصنع، قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع نجل عمه "تم ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



