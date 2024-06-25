تقنين وضع اليد على أراضي منازل منطقة "عين قشنا" بالفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب قبول الطلبات للمواطنين الراغبين لتقنين أوضاع اليد على أراضي المنازل القائمة بمنطقة عين قشنا بمدينة الفرافرة وذلك لبحثها عن طريق اللجان المختصة لتحديد مدي إمكانية تقنين الأوضاع من عدمه.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن فتح باب التقنين اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 / 7 / 2024 إلى 2024/7/30.

ولفت رئيس مركز الفرافرة، إلي أن المستندات المطلوبة مبدئيا هي : طلب وفقا للنموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، طلب معاينة موضحا به الأطوال والحدود والمساحة (حسب النموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي)، صورة من تراخيص البناء إن وجد)، إيصال مرافق حديث - مياه - كهرباء - تليفون )، صورة من إخطار الملكية إن وجد)، صورة من المستندات والعقود الدالة على حيازة مقدم الطلب للعقار المحرر لهم مخالفات بناء بدون ترخيص تقديم صورة من المحاضر المحررة ضدهم.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إن الطلبات تقدم بالمركز التكنولوجى بديوان عام المركز وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بالبريد أو بأي وسيلة أخري قبل أو بعد الموعد المحدد.