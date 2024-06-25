"إزاي تحكي بالموسيقى" دورة تدريبية فنية لـ خالد القمار بالجامعة الألمانية

تستضيف الأكاديمية الموسيقية بالجامعة الألمانية بالقاهرة المؤلف الموسيقى خالد الكمار خريج كلية هندسة وعلوم المواد بالألمانية بالقاهرة، للمشاركة في دورة تدريبية فنية بعنوان : "إزاي تحكي بالموسيقى" بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة عن توزيع الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات باعتباره أحد المشاهير المعروفين فنياً على الصعيدين المحلي والدولي في هذا المجال.

وقد قام خلال رحلته الفنية بتأليف وتوزيع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة التي بمقتضاها حصل على عدة جوائز منها مسلسل فاتن أمل حربي حصد به جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن هذا العمل في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى في سبتمبر 2022، فيلم صاحب المقام حصل فيه على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون في الموسيقى التصويرية لعام 2020-2021 ، ومسلسل قابيل الذي بموجبه حصل على جائزة موسيقى هوليوود في الإعلام Hollywood Music in Media Awards وهو يعد أول مصري حصد هذه الجائزة 2019 ، هذا بالإضافة إلى أن سجل أعماله تضمن وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلات نالت إعجابًا جماهيريًّا كالاختيار 3 ، ما وراء الطبيعة ، خلي بالك من زيزي ، البحث عن علا .

قالت عهود خضر مدير الأكاديمية، ان شغف خالد بالتأليف الموسيقى كان متزامناً مع دراسته الهندسية بالجامعة التي انضم خلالها كعضو في الاكاديمية الموسيقية بالجامعة وشارك في حينه بإعادة التوزيع الموسيقى لأوبريت الليلة الكبيرة حيث تم عرضه بمسرح الجامعة عام 2014 لرائعة كل من الكاتب الكبير صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي ، والتي مزج فيها عناصر من الموسيقى الغربية بالشرقية مع عدم المساس بالجمل الغنائية، وتم ذلك بالتعاون مع عدد من الموسيقيين منهم نسمة عبدالعزيز عازفة الماريمبا، حيث نالت آنذاك إعجابًا كبيرًا من الجمهور الحضور.

وأضافت عهود ان الدورة الموسيقية ستبدأ اعتباراً من يوم 27 يونيو وتستمر حتى يوم 29 يونيو من هذا الشهر بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتجمع الخامس ، وتتضمن الدور الذي تقوم به الموسيقى في الأعمال الدرامية و كيفية إستخدامها كأداة لسرد الأحداث وتحريك المشاعر و ربط بين سمات الشخصيات بالشكل الصحيح وإنشاء عالم صوتي فريد من نوعه، وصولاً إلى مجموعة من المفاهيم الأعمق باعتبار الموسيقى أداة تعبيرية موازية تعزز السرد الفيلمي، و يتم التركيز خلال الدورة بشكل خاص على مدرسة موسيقى الأفلام المصرية.