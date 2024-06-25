صور| ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراض مملوكة للدولة في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التحفظ على حفار آبار جوفية أثناء العمل به بدون تصريح داخل إحدى الأراضي المعتدى عليها والمملوكة للدولة شمال مدينة الخارجة.

وقال المهندس وائل زمزمي، رئيس قرى العبور التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه جرى اكتشاف حالة تعدي على أرض مملوكة للدولة من قبل أحد المواطنين والشروع في حفر بئر سطحي بها وتم التحفظ على الحفارة داخل مقر الوحدة المحلية لقري العبور وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد زمزمي، أن الوحدة المحلية لقري العبور تهيب بالمواطنين عدم التعدي على الأرض المملوكة للدولة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وذلك بناءا على توجيهات المهندس جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بضرورة المرور الدوري علي الأراضي المملوكة للدولة.

ويحظر القانون حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وإلا غرامة من 20 ألف لـ 200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.

كما نص على أنه يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، وإلا الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (1)

ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (1)

ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (2)

ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (2)