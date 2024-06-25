"الحصري" يدعو للتوسع في زراعة الأشجار ويسأل عن دور "مركز البحوث"

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية التوسع في زراعة الأشجار، مشيدا بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة

دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.

وقال الحصري، إن الفترة الأخيرة، شهدت الإعلان عن زراعة 12 مليون شجرة في عدد من المحافظات، متسائلا، عن تفاصيل وأماكن زراعة ذلك العدد الكبير من الأشجار، وطرق رعايتها وخطة الاستفادة منها.

كما تساءل الحصري، عن دور مركز البحوث الزراعية في ذلك الملف

وتحديد الأصناف المطلوب زراعتها في كل مكان، وتحديد المردود الاقتصادي لكل منها.



وأشار الحصري، إلى أن حال الالتزام بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، سيكون لها آثار جيدة على المستويين البيئ والاقتصادى.