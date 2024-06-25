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الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق مسابقة Fayoum Sharks لطلاب جامعة الفيوم لاختيار أفضل مشروع تخرج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم جلسته رقم 198 برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء المجلس الموقرين، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن المجلس أحيط علمًا بإطلاق مسابقة جديدة لطلاب السنوات الدراسية الأخيرة تحت مسمى Fayoum Sharks وذلك لاختيار أفضل مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024.

كما ناقش المجلس تفعيل اتفاق التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاص بالدورات التدريبية التي يقدمها مجمع التدريب والإبداع التكنولوجي، وسوف يتم تنفيذ البرامج المتنوعة ويمنح الطلاب، شهادة إتمام التدريب علمًا بأنه مجاني بالكامل.

واستعرض المجلس أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 15/5/2024 إلى 13/6/2024.

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