درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني في الوادي الجديد.. تعرف عليها

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية وجرى تحديد مجموع القبول كالتالي:

أولًا: إدارة الخارجة التعليمية :

*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) ٢١٠ درجات.

* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات ١٤٠ درجة.

* مدرسة المروة الثانوية التجارية ٢٣٠ درجة ( بنين وبنات )

* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين و ٢٤٠ للبنات.

ثانيًا: إدارة الداخلة التعليمية:

* مدرسة موط الصناعية للبنين ١٤٠ درجة

* مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات ١٤٠ درجة

* مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٥٥ درجة بنين وبنات .

* مدرسة موط الزراعية ١٥٠ درجة بنين وبنات .

ثالثًا : إدارة الفرافرة التعليمية:

*مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة ١٥٠ درجة بنين و١٩٠ درجة بنات

*مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية ١٦٠ للبنين و١٤٠ للبنات

* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات .

رابعًا: إدارة بلاط التعليمية:

* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

خامسًا: إدارة باريس التعليمية:

*مدرسة باريس الثانوية الزراعية ١٤٠ بنين و بنات.