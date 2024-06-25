محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من شوارع العاصمة

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للإطلاع على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وتطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ، "شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوي المهندس، وشارع حافظ بدوي، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع البحر، وشارع الاستاد"، فضلًا عن تفقد كورنيش ميت يزيد، هذا بالإضافة إلى تفقد الأعمال بكورنيش ترعة الزاوية، كما تابع أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع، موجهًا بسرعة الإنتهاء منها فى الوقت المحدد وطبقاً للخطة المعتمدة.

حرص محافظ كفرالشيخ، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء جولته، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين إحدى أهم أولوياته، كما عبر المواطنون عن سعادتهم باستماع محافظ كفرالشيخ لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

شدد محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا على أهمية تضافر كل الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، وتقديم الخدمات المتميزة، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، مؤكدًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعد محافظة كفرالشيخ، من المحافظات التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات فى كافة المجالات التنموية والخدمية، وتسعى إلى الإستمرار فى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

تأتى هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية اليومية التى يقوم بها محافظ كفرالشيخ، لمتابعة سير العمل بمختلف مشروعات المحافظة، والوقوف على احتياجات المواطنين.