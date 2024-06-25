«مندور» يتفقد بدء التنسيق بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية؛ إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تعطي لها مقومات التميز موضحًا إن هذه الجامعة بالأخص؛ تحظى بدعم، ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

جاء ذلك بالتزامن مع تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو لمقر مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبنى المدرجات الجديدة بكلية الصيدلة؛ لمتابعة أعمال التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية لعام 2023.

حيث اطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل به، وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور.

هذا ورافق الدكتور ناصر مندور في جولته، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه في مقر مكتب التنسيق الدكتور تامر حسنين المشرف التنفيذي على مكتب التنسيق.

وأوضح الدكتور ناصر مندور ، أن التقديم تم إلكترونيا لكافة الكليات بالجامعة الأهلية هى : كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية - كلية الهندسة - كلية التجارة الدولية واللغات.

فيما أفاد الدكتور عادل حسن أن التنسيق بدء أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة في الفترة من 3 يونيو وتستمر حتى 23 يونيو، أما اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو فقد بدأ استلام أصول الأوراق بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبني كلية الصيدلة بالدور الأول بجامعة قناة السويس ويستمر العمل بمقر مكتب التنسيق حتى 4 يوليو القادم، على أن يتم إعلان نتيجة القبول المبدئي 8 يوليو القادم، ليتم دفع المصروفات والقبول النهائي في الفترة من 9 يوليو وحتى 18 يوليو.

ومن جانبها - أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن اليوم الأول للتنسيق شهد إقبال ملحوظ لافتة إلى أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتجهيزات المقر حتى يتسنى للطلاب التعرف على جميع الكليات وبرامجها ومجالات العمل في كل برنامج.

فيما أوضح المحاسب شريف فاروق أنه تم تشكيل فريق لمراجعة الأوراق المُقدمة، وتوزيع المهام على الإداريين وذلك لضمان سير العمل داخل مكتب التنسيق بسهولة ويسر مع توافر عنصري الدقة والسرعة في الأداء.

بينما أشار الدكتور تامر حسنين إلى ضرورة إحضار الطالب لإيصال دفع مصروفات سحب الملف عند التوجه إلى مكتب التنسيق، مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن المرحلة الثانية للتنسيق لاستكمال التحاق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك للحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية 2024 .