صحة النواب تهاجم إعلانات الختان على السوشيال ميديا ومطالبات بتفعيل القانون

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.

و قالت النائبة ميرفت عبد العظيم إن ذلك يأتي من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا و أنه بالتواصل مع الرقم الموجود على الصفحة تحدث من المسئول عنها عن إمكانية اجراء الختان لفتيات في سن ٥ سنوات و باجراء اتصال آخر تحدث المسئول عن الصفحة عن إمكانية إجراء الختان للذكور.

وأشارت إلى أنه وفقا للشكاوى الواردة، فإن عمليات ختان الإناث تتم بمقابل مادي 3000 جنيه، إلا أن الطبيب الآن قام بإغلاق الصفحة الشخصية على فيس بوك التي يقوم بالاعلان من خلالها.



و قالت النائبة عبلة الألفي لابد من نشر الوعي ضد الأفكار التي تشجع على نشر الختان و ما له من اخطار صحية و نفسية محذرة من المعتقدات الوافدة التي لا تتناسب مع الثقافة المصرية

و حذر النائب أحمد العرجاوي من خطورة الترويج لهذه الأفكار عبر السوشيال ميديا مضيفا " لابد من احترام المعتقدات المصرية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن البرلمان فوجئ وهو يطبق قانون تجريم ختان الإناث في مصر، بقيام أحد الوافدين بارتكاب الجريمة، مؤكدا أن تطبيق القانون يكون على المصريين وكذلك أي من ضيوفها.

و اكد "حاتم" أن من يأتي ضيفا لمصر، يجب أن يحترم قوانينها.

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان قطع أشواطا كبيرة في ملف ختام الإناث، لذلك فإن ظهور تلك الظاهرة من جانب وافدين، يجب أن يواجه من جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وطالبت النائبة إيرين سعيد بمعرفة الإجراءات التي من شأنها مواجهة تلك الظاهرة القبلية.

أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الموضوع مجتمعي ويحتاج إلي تفاعل وتكاتف من كافة الجهات المعنية بالدولة ،لاسيما وأن مصر تخطو خطوات جادة لمواجهة ظاهرة ختان الأناث .

وأشارت النائبة إيرين سعيد إلي وجود صفحات تروج لصفحات ختان الأناث والأطفال .

وقالت :نرحب بالوافدين ولكن يجب مراعاة العادات والتقاليد لهذة الثقافات المختلفة ،لاسيما وأن الثقافة والمكتسبات المصرية تختلف تماما عن عادات الوافدين .

و سالت النائبة إيرين سعيد عن الخطط التى يجب ان نتصدى بها لهذة الافكار .لافتة إلي أن هناك مصريين طلبوا عبر هذة الصفحات التى تروج لعمليات الختان فى المنازل لإجراء هذة العملية

و طالبت النائبة إيرين سعيد على ضرورة تفعيل قانون المجلس الصحى المصري .قائلة : قانون محترم جدا نحن بحاجة إلى تفعيله بالأخص بالوافدين من الأطباء والتمريض .