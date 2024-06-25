مدارس البحيرة تحصد المراكز الأولى في مسابقات الإدارة المركزية لتطوير المناهج

حققت مدارس محافظة البحيرة، نجاحًا باهرًا في مسابقات الإدارة المركزية لتطوير المناهج في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وحصدت المركز الأول والسادس على مستوى الجمهورية في هذه المسابقات التي تتضمن مختلف المراحل الدراسية.

ومن جانبه، أثنى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية تحافظ على التواصل مع التحديات العالمية في مجال التكنولوجيا وتكون متميزة في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الديب، إلى دور المدارس في تنمية مواهب الطلاب وتعزيز الإبداع والابتكار وبناء شخصياتهم، فضلاً عن تعزيز الوعي التكنولوجي لديهم.

وأشاد بالأداء الممتاز للطلاب الفائزين الذين حققوا المركز الأول والسادس على مستوى الجمهورية في المسابقات.

وأكد الديب على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات المدارس وتوجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية المركزية.

كما أشاد بدور الدكتور خالد الدقلة، مدير عام التعليم العام، في تحفيز وتوجيه الجهود التي أسفرت عن هذا التفوق البارز على مستوى الجمهورية.