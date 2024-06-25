مدبولي: ما حدث من زيادة فترات انقطاع الكهرباء أمس لن يتكرر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة كانت حذرة مع نقص الغاز، في استهلاك المخزون الموجود لديها في الشبكة الكهربائية، وكان يجب اتخاذ قرارات لزيادة ضخ الغاز وإعادة الأمور إلى طبيعتها، ما اضطر الدولة إلى زيادة فترات انقطاع الكهرباء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ الأمر لن يتكرر، والدولة وضعت خطة لتجاوز فترة الصيف خاصة مع الموجات العنيفة شديدة الحرارة.

وتابع أنّ وزير البترول عرض زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت، وجرت الموافقة على تدبير 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار تعاقدت الحكومة عليها، وستصل إلى مصر الأسبوع المقبل لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي.