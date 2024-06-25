الزراعة وحيوان أليف.. دراسة توضح أنماط تمنع ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

ارتفاع ضغط الدم لم يعد ظاهرة مقتصرة على البالغين فقط، بل أصبح يشكل تحدياً صحياً متزايداً بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة وحول العالم، وخاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتعرق الأطفال نتيجة لممارسة الأنشطة البدنية والحركية خلال إجازات الصيف، ووفقاً لتقارير جمعية القلب الأمريكية، يعاني حوالي 4٪ من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، مما يمثل زيادة كبيرة في معدلات التشخيص بالمقارنة مع السنوات السابقة.

كما أظهرت نتائج دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA ، أن 35% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 12 عامًا، و25% من الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 19 عامًا، يُعانون من مستويات مرتفعة لضغط الدم، وتعكس هذه الأرقام ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية فورية لمواجهة هذا التحدي الصحي بين الأجيال الشابة.

وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة، يوصي الخبراء بتضمين البنجر في نظام غذائي الأطفال، حيث يحتوي البنجر على النترات التي تساهم في خفض ضغط الدم من خلال تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم بشكل طبيعي، كما أشارت دراسات سابقة في مجال التغذية إلى أن تناول عصير الشمندر يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والبالغين على حد سواء.

وإلى جانب النظام الغذائي، يتبنى بعض الأهالي والمختصين الطبيين استراتيجيات أخرى لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، مثل العلاج بالحيوانات الأليفة، فقد أظهرت الدراسات أن التفاعل المنتظم مع الحيوانات الأليفة يمكن أن يخفض مستويات التوتر ويسهم في تقليل ضغط الدم، مما يجعل تبني حيوان أليف خياراً مثالياً لتعزيز الدعم العاطفي والصحي للأطفال.

أخيراً، تشجع الأبحاث أيضاً على ممارسة الأنشطة البدنية مثل الزراعة، التي لا تعزز فقط النمط الغذائي الصحي بل تعمل أيضاً على تعزيز ارتباط الأطفال بالأطعمة الصحية مثل الخضروات، مما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.

باستخدام هذه الإستراتيجيات المتعددة، يمكن للأسر أن تلعب دوراً فعّالاً في تعزيز صحة أطفالها وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم بينهم، مما يسهم في تحسين الصحة العامة للأجيال الصاعدة.