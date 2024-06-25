أول تعليق من هاني شاكر على حفظ البلاغ المقدم ضده بخصوص أغنية "رحماكي"

انتهت النيابة العامة إلى حفظ البلاغ المقدم ضد الفنان هانى شاكر والذى اتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة رحماكي والتى قام الفنان هانى شاكر بغنائها منذ ما يقرب من عشرين عاما، بعدما تبين للنيابة العامة عدم صحة البلاغ، ويدرس الفنان هانى شاكر حاليا التقدم للنيابة العامة لرفع دعوى ضد المذكور عن واقعة السب والقذف والإبلاغ كذباً، وحفظ كافة حقوقه المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض اللازم.



وعلق الفنان هاني شاكر علي ذلك، قائلا: "إن حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه علي شخصي بمنتهي التطاول بوصفي سارقا لكلام الأغنية، الذي لم أدع أني أنا كاتبها بل هو لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد زج اسمي وإلصاق تهمة السرقة به، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية".

وتابع: "وأوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائما على سمعته و مصداقيته أمام نفسه أولا وجمهوره ثانيا".