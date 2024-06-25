مدبولي: خطة بمليار و180 مليون دولار لوقف قطع الكهرباء قبل نهاية يوليو

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تخصيص مليار و180 مليون دولار من أجل تجاوز فترة الصيف خلال الفترة القادمة.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي اليوم لحل أزمة الكهرباء: “سيتم تدبير هذا المبلغ من الموارد الدولارية الخاصة بالدولة، وهذا الرقم وجهت وزير البترول بالبدء الفورى فى التعاقد على هذه الشحنات من أجل تجاوز فترة الصيف”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “هذه الشحنات لن تأتي مرة واحدة بل تأخذ وقتا فى التعاقدات، وسنكون قادرين على أن نصل إلى الحجم الكامل لهذا الشحنات التي تمكنا من وقف قطع الكهرباء بالكامل طوال فترة الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو”.