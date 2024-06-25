رئيس الوزراء يعلن موعد انتهاء قطع الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تشعر تمامًا بالمعاناة التي يمر بها كل مواطن بسبب قطع الكهرباء، مشيرا إلى أنه بداية من الأسبوع الثالث من يوليو سيتوقف قطع الكهرباء خلال فترة الصيف.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية، إن شحنات المازوت ستبدأ في الوصول إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل.



وأضاف مدبولي، أن الحكومة لديها خطة، وأنه سيتم تقليل قطع الكهرباء بشكل تدريجي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء، بعد الحديث مع وزير التنمية المحلية، ولكن الصيدليات ستظل تعمل.