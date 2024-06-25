مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس و"سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية" بإندونيسيا

وقع محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، و المكين روحاني رئيس جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية يوجياكرتا بجمهورية أندونيسيا، مذكرة تفاهم بين الجانبين لتقوية وتطوير ورفع مستوى الجامعتين في القيام بمهمات الجامعة فى التعليم والبحث العلمى والخدمة الاجتماعية.

و تم الاتفاق على التعاون على عقد البرامج والندوات العالمية والدورات على مستوى العالم العربي والإسلامي ، وتوفير المراجع الضرورية للدراسات الإسلامية والعربية بين جامعة سونان كاليجاكا وجامعة عين شمس إلى جانب المساهمة في تعزيز الأبحاث الجامعية ونشرها في الدورية العلمية المعتمدة في الجامعتين في مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية وتعليمها.

كذلك تم الاتفاق على تبادل الطلاب والأساتذة و التعاون في منح الدرجة المزدوجة والإشراف المشترك للرسائل العلمية بين الطرفين.

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة عين شمس على أهمية تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية والإندونيسية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقات تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، كما تعزز العلاقات الثقافية بين الشعبين.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وأشاد بجامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جامعة عين شمس غادة فاروق نائب رئيس الجامعة ، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، صفاء شحاته القائم بأعمال عميد كلية التربية ، وائل على الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية ، الدكتورة حنان حلمى مدير مكتب العلاقات الدولية بكلية التربية .

ومن الجانب الأندونيسي إيما مرحمة، عميد كلية الدعوة والإعلام ، تولوس مصطفي، الأستاذ بقسم بكلية العلوم التربوية وتأهيل المعلمين والرئيس السابق لاتحاد مدرسي اللغة العربية بإندونيسيا

وقد تم اختيار وائل على السيد الأستاذ بقسم اللغة

العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة عين شمس منسقا لمذكرة التفاهم من جامعة عين شمس ، وتولوس مصطفى الأستاذ بقسم بكلية العلوم التربوية وتأهيل المعلمين جامعة سونان كاليجاكا الحكومية منسقا لمذكرة التفاهم من جامعة سونان كاليجاكا .