غدا.. افتتاح أولى ليالي عرض "نساء بلا غد" على مسرح الهناجر

يفتتح الفنان شادي سرور رئيس مركز الهناجر للفنون، أولى ليالي العرض المسرحي "نساء بلا غد" تأليف الكاتب والمخرج العراقي جواد الأسدي، وإعداد وإخراج نور غانم، في الثامنة مساء غد الأربعاء 26 يونيو الجاري، بمسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، يستمر العرض لمدة أسبوعين من تاريخ الافتتاح.

"نساء بلا غد" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وقد سبق تقديمه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعدة مهرجانات أخرى، والذي تدور فكرته حول ثلاث نساء سوريات خلال رحلتهن للحصول على اللجوء في ألمانيا وما يتعرضن له من معاناة.

"نساء بلا غد" ديكور أحمد جمال جيمي، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مناضل عنتر، أزياء رحمة عمر، مكياج خلود محمود، مونتاج يوسف أبودان، موسيقى مصطفى منصور، فيديو مابينج محمد البدري، مساعد مخرج فادي رؤوف، محمود علاء، مخرج منفذ محمد جلال.

المخرجة نور غانم حاصلة على ليسانس في علم الاجتماع، خريجة قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ممثلة ومخرجة، لعبت عدة أدوار في مسرحيات بمصر، والإمارات، وسوريا.

قدمت نور غانم أربعة عروض من إخراجها هي: تخريق ثنائي، الأقوى، نساء بلا غد، المشهد الأخير من المأساة، والذي حصلت عنه على جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرحيات القصيرة بالإمارات، كما حصلت على جائزة المخرج الصاعد في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجائزة أفضل إخراج في المسرح النسوي، ومهرجان إبداع.

