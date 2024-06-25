القوات المسلحة تنظم زيارة إلى مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومى العملاق لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بمنطقة توشكى جنوب مصر.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإبراز الإنجازات التى تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصرى فى مختلف القطاعات.



واستمع الوفد إلى شرح مفصل من اللواء توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، تضمن المرحلة الحالية والمستقبلية للمشروع وما حققه من زيادة رقعة مصر الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة تسهم فى تحقيق طفرة فى مجال الأمن الغذائي.

وتفقد الوفد عدد من المراحل المختلفة بالمشروع ، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للجهد الذي يبذله القائمون على العمل فى ظل الظروف المناخية شديدة الصعوبة، الذين أكدوا علي استعدادهم الدائم للتضحية والعطاء من أجل بناء مستقبل مصر بسواعد أبنائها المخلصين.

وفى ختام الجولة قدم الوفد الشكر والعرفان للقوات المسلحة على تنظيم الزيارة وما تقوم به من جهود بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى وطن آمن مستقر رغم كل ما يدور حوله من صراعات ومتغيرات.







