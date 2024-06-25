رئيس الوزراء: غلق المحال التجارية العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء، بعد الحديث مع وزير التنمية المحلية، ولكن الصيدليات ستظل تعمل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بسبب تخفيف الأحمال الكهربائية، أن الحكومة لديها خطة، وأنه سيتم تقليل قطع الكهرباء بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الحكومة تشعر تمامًا بالمعاناة التي يمر بها كل مواطن يتم قطع الكهرباء بها، وأن بداية من الأسبوع الثالث من يوليو سيتم وقف قطع الكهرباء خلال فترة الصيف.

وأوضح أن شحنات المازوت ستبدأ في الوصول إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل.