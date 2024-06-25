كنيسة مارجرجس بشبرا تفتح قاعاتها المكيفة لطلاب الثانوية العامة أثناء انقطاع الكهرباء

أعلنت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالجيوشي في منطقة شبرا، عن توفير مساحات مكيفة بالكامل داخل برجولتاها لطـلاب الشهادة الثانويـة العامة والشـهادات المعادلة، تحت شعار "قاعات مكيفة وميـاه مجانية لطـلاب الثانوية العامة" ، و هذه البـادرة الكريمة تأتي في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على إمكانية مراجعتهم في المنازل.

وأضافت الكنيسة أنها ستوفر لهؤلاء الطـلاب مشروبات مجانية طوال فترة المراجعة، والتي ستكون في أوقات انقطاع التيار الكهربائي ، كما شددت الكنيسة على ضرورة التركيز والاجتهاد أثناء المراجعة في هذه القاعات، وعدم السماح بأي تشتت أو كلام جانبي.

هذه المبادرة الطيبة من الكنيسة ستساعد الكثير من طـلاب الشهادة الثانوية على استكمال مراجعاتهم دون تأثر بظروف انقطاع التيار، وتأكيد على حرص الكنيسة على مستقبل هؤلاء الطـلاب وتحقيق أهدافهم التعليمية.