رئيس الوزراء: نحتاج شحنات بـ«مليار دولار» لعدم قطع الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتدخل من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وأنه من أمس بعد توجيهات الرئيس السيسي، تم عمل اجتماع وزاري بشكل عاجل من أجل عمل خطة لوقف قطع الكهرباء.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بسبب تخفيف الأحمال الكهربائية، أنه تم الحديث مع وزير البترول والكهرباء لمعرفة المبالغ المطلوبة للمرور من فصل الصيف دون إنقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الدولة تحتاج توفير مليار دولار أمريكي، من أجل عدم تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، بجانب الـ 180 مليون دولار، التي تم توفير مازوت بها لتشغيل المحطات الكهربائية.