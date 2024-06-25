رئيس الوزراء: لا توجد أزمة توليد طاقة ولا نقل في مصر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أزمة توليد طاقة ولا نقل فى مصر، مشيرا إلى أن مصر مرت بـ3 موجات حارة غير مسبوقة فى شهر يونيو.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “ تواكب هذا الاستهلاك مع عودة طاقة العمل بكاملها وبدأنا نسجل حجم واستهلاك للطاقة الكهربائية غير مسبوق”.



وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء وفى إطار خطة الدولة إننا نكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة الغاز ومصر لديها شبكة إقليمية تربطنا بدول الجوار تفيد الدول كلها”.