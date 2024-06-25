إحالة أوراق عامل للمفتي أشعل النيران في أسرة خطيبته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، وذلك لإتهامه بإشعال النيران بشقة خطيبته السابقة، بعد فسخ الخطوبة، والتسبب في وفاة والدتها وشقيقها كما شرع في قتلها وقتل والدها، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، حيث حددت جلسة اليوم الأول من دور شهر اغسطس للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات اول العبور والمقيدة برقم 3915 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "محمد س أ ر" 36 سنة عامل، ومقيم محلية بالحي الأول العبور القليوبية، لأنه في يوم 2023/9/18 بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي"، "هاني محمد مرسي احمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعرى بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما أن ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وإستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان - شرع في قتل المجني عليهم "محمد مرسي احمد معيدي"، "أسماء محمد مرسي أحمد" ، "شيماء محمد مربي أحمد" أعمدة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعرى بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات، فما أن ظفر بهم، حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم وضع النار عمدًا بمسكن المجني عليهم سالفين الذكر، بأن قام بإيصال مصدرًا حراريًا سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي"، "هاني محمد مرسي احمد" وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز أداة " مادة حارقة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

وأكدت شاهدة إثبات الواقعة "أسماء محمد مرسي أحمد" 27 سنه مدرسة ومقيمة اسكان المستقبل الشباب في العبور، أنه على إثر خلافات فيما بينها وبين المتهم إثر فسخ خطبتها منه استمر في تهديدها والتعرض لها ولأسرتها فتحررت محضرين بعدم التعرض ضده الا انه أضرم النيران بمسكنها حال نومها وأسرتها به ما نتج عنه اتلاف منقولات المسكن ووفاة والدتها وشقيقها واصابتها وباقي أفراد أسرتها.