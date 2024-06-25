تحرير 28 محضرا ضد مخابز مخالفة بمركزي طامية وسنورس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارتي تموين سنورس وطاميه على المخابز البلدية لضبط المخالفين.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية بدائرة مركز سنورس، طاميه: تحرير 2 محضر تصرف عدد 4، 9 شيكارة دقيق بلدى بإجمالي عدد 13 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50كجم بإجمالي وزن 650 كجم، وتحرير محضر نقص وزن، وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر عدم وجود ميزان حساس، وتحرير محضر عدم اعطاء بون الصرف، وتحرير 9 محاضر عدم وجود قائمه، وتحرير 9 محاضر عدم نظافة ادوات العجين.





بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان، وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.