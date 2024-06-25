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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح المرحلة الثانية لتطوير الممشى السياحي بمدينة دهب

حافظ جنوب سيناء يفتتح
حافظ جنوب سيناء يفتتح المرحلة الثانية لتطوير الممشى السياحي
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افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من تطوير الممشى السياحي بمدينة دهب، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد،واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة واللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية واللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ، إن مدينة دهب تعد أحد الوجهات السياحية الهامة بجنوب سيناء، وتحظى بإقبال سياحي كبير على مدار العام نظرًا لطبيعتها الخلابة، وطقسها المعتدل، وتنوع المقومات السياحية بها، خاصة الرياضات المائية التي لها ملايين المعجبين حول العام.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تطوير الممشى على مراحل متعددة للوصول به غلى نحو ما يقرب من 7 كيلو مترات على البحر والشوارع الجانبية، مما يسهم في استيعاب أكبر عدد من السائحين في المستقبل.

وأوضح أن المرحلة الثانية لتطوير الممشى بطول 200 متر مربع، تتضمن تركيب رخام في الأرضية، ومقاعد وتندات، وأعمال تجميلية وإنارة بتكلفة تصل إلى نحو 40 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحويل المنطقة الساحلية بالمدينة إلى واجهة سياحية متكاملة، خاصة أن الممشى السياحي يعد ملتقى السائحين المترددين على المدينة من مختلف جنسيات العالم.

ومن جانبه، قال اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إن الممشى يشهد اقبالًا سياحيًا كبيرًا على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه جرى وضع مخطط لتنفيذ المرحلة الثالثة ليصل طوله غلى نحو 7 كيلو مترات تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أنه روعي خلال المرحلة الثانية من تطوير الممشى زيادة العرض لاستيعاب أكبر عدد ممكن، و الهوية البصرية للمدينة، والمعايير التي تحقق إضافة ولمسة جمالية جديدة للمنطقة حتى تكون عامل جذب للسائحين، لافتًا إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى كانت بطول 2 كيلو متر ونالت إعجاب جميع زائري المدينة من كافة الجنسيات.

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