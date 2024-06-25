رئيس الوزراء يعلن انتهاء تخفيف الأحمال مع نهاية العام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يعمل مع الوزراء المعنين للخروج من أزمة الكهرباء الحالية، لافتا إلى وجود خطة من أجل إنهاء الأزمة بشكل نهائي بنهاية العام.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عملا بشكل قوي من أجل حل هذه المشكلة، وأن تشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة يحتاج توفير للوقود، والدولار.

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة الحكومة تعلم أن قطع الكهرباء يؤثر على المصانع والانتاج، متابعا انهم وضعوا خطة على أن يكون هناك التزام بالساعتين لقطع الكهرباء، وقبل نهاية العام سيتم الانتهاء من عملية تخفيف الأحمال.