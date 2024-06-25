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الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحكومة تعتذر عن انقطاع الكهرباء وتتعهد بإنهاء تخفيف الأحمال نهاية العام الجاري

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثه للمواطنين، قائلا: نعتذر عن أزمة قطع الكهرباء، فهو موضوع شديد الصعوبة ونشعر دائما بمدى صعوبته على المواطنين.

وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص عن أزمة الكهرباء، أن هناك شكاوى واستغاثات من الجميع، لوجود كبار السن وأصحاب الأمراض وامتحانات الثانوية العامة.

وأكمل: ما حدث بالأمس من انقطاع في التيار الكهربائي، جاء نتيجة زيادة درجات الحرارة.

وشدد على أن الحكومة تعمل من أجل إنهاء الأزمة، متابعا: لدينا خطة لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي.

انقطاع الكهرباء الحكومة تخفيف الأحمال