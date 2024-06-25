الحكومة تعتذر عن انقطاع الكهرباء وتتعهد بإنهاء تخفيف الأحمال نهاية العام الجاري

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثه للمواطنين، قائلا: نعتذر عن أزمة قطع الكهرباء، فهو موضوع شديد الصعوبة ونشعر دائما بمدى صعوبته على المواطنين.

وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص عن أزمة الكهرباء، أن هناك شكاوى واستغاثات من الجميع، لوجود كبار السن وأصحاب الأمراض وامتحانات الثانوية العامة.

وأكمل: ما حدث بالأمس من انقطاع في التيار الكهربائي، جاء نتيجة زيادة درجات الحرارة.

وشدد على أن الحكومة تعمل من أجل إنهاء الأزمة، متابعا: لدينا خطة لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي.