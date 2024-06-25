التفاصيل الكاملة للكشف الأثرى بمنطقة ضريح "أغاخان" فى أسوان

كشف الخبير الأثري الدكتور خالد سعد، عن تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة ضريح "أغاخان" في أسوان، ويحتوى على مجموعة مقابر عائلية تعود إلى العصور المتأخرة والعصرين اليوناني والروماني، بداخلها مومياوات في محيط ضريح أغاخان غرب المدينة.

وقال الخبير الأثري الدكتور خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية، "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الكشف الأثري يضيف تاريخًا جديدًا لمنطقة أغاخان، لا سيما أن بعض المقابر المكتشفة لايزال يحتفظ بأجزاء من مومياوات وبقايا الأدوات الجنائزية داخله، مؤكدًا أن هذا الأمر أسهم في معرفة مزيد من المعلومات عن تلك الفترة وبعض الأمراض المنتشرة خلالها، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من المقابر بالمنطقة.

وأوضح أن عدد المقابر المكتشفة يبلغ 33 مقبرة، جميعها من العصر المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، مشيرًا إلى أن الدراسات التي تمت على بقايا المومياوات داخل هذه المقابر تشير إلى أن نحو 30 في المائة أو 40 في المائة من الذين دفنوا بها ماتوا في سن الشباب أو من حديثي الولادة حتى سن البلوغ.