مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح كلية الآداب بعقد ورشة عمل حول النماذج والاستبيانات

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، خلال جلسته رقم 234، على مقترح كلية الآداب بشأن عقد ورشة عمل لطلاب الدراسات العليا عن النماذج الالكترونية والاستبيانات والتطبيقيات والإحصائيات، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الورشة التدريبية هو تعزيز مهارات طلاب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي، وتزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة لتصميم واستخدام النماذج الإلكترونية والاستبيانات وتطبيقاتها الإحصائية. بالإضافة الى تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات واستخلاص النتائج من البيانات المُجمّعة، باستخدام البرامج الإحصائية المتخصصة. فضلاً عن تهيئة الطلاب لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه بطريقة علمية رصينة، تعتمد على المنهجية العلمية السليمة في جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد الدكتور منصور حسن بجهود كلية الآداب في تنظيم هذه الورشة الهامة، مؤكداً على أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير مهارات طلاب الدراسات العليا و إعدادهم لسوق العمل. مشيرا الى أن سوق العمل الحالي يتطلب من الباحثين مهارات متقدمة في مجال تحليل البيانات، وأن هذه الورشة ستساهم بشكل كبير في تهيئة الطلاب لهذه المتطلبات، و جعلهم أكثر قدرة على المنافسة في مختلف المجالات.

كما حثّ الدكتور منصور طلاب الدراسات العليا على الاستفادة القصوى من هذه الورشة، وتطبيق ما تعلموه في أبحاثهم العلمية، و مساهمتهم في الارتقاء بالبحث العلمي في مصر.