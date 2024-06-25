جامعة كفر الشيخ تشدد على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.



وقد استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الجامعة، موجها خالص الشكر والتقدير لأسرة الجامعة ممثلة في السادة النواب والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة على ما بذلوه من جهد خلال فترة الامتحانات لتوفير الأجواء المناسبة حرصا على مصلحة طلبة الجامعة، كما أوصي بسرعة الإنتهاء من التصحيح ورصد النتائج وسرعة إعلانها في أقرب وقت لضرورة الاستعداد الجيد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023 /2024.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، وترشيد استهلاك الكهرباء توافقاً مع مجهودات الدولة المصرية لتوفير الطاقة، وتكليف السادة عمداء الكليات وأمين عام الجامعة بمراجعة مرافق الكليات والمعاهد والمباني والمنشآت والوحدات المختلفة بالجامعة للتأكد من سلامتها والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.