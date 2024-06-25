مجلس جامعة بني سويف يوافق علي تنظيم قافلة طبية لقرية شريف باشا

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 234، علي مقترح كلية الطب البشري، بتنظيم قافلة طبية الي قرية شريف باشا والقري المجاورة، في مختلف التخصصات وذلك بالتعاون مع كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض،جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة بمختلف قطاعاتها وكلياتها تحرص علي إرسال القوافل الطبية متعددة التخصصات لخدمة المواطن السويفي في مختلف قري ومراكز المحافظة، انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه المجتمع المحيط وتنفيذا لرؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.