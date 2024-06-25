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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأونروا: سكان غزة يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية بالقطاع

المفوض العام لهيئة
المفوض العام لهيئة الأونروا
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قال فيليب لازاريني، المفوض العام لهيئة الأونروا، ان السكان في غزة يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية بالقطاع، موضحا ان الأونروا تقوم بدور هام في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.  

وأضاف المفوض العام لهيئة الأونروا، أن مدارس الوكالة تعرضت للاستهداف من جانب الاحتلال الإسرائيلي وسقط 12 قتيلا، متابعا ان هناك 290 مؤسسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 200 شخص من العاملين في المجال الإنساني قتلوا بقطاع غزة.

وأوضح المفوض العام لهيئة الأونروا، “وكالتنا والأمم المتحدة مستهدفتان في قطاع غزة ونحتاج إلى آليات لحماية موظفينا.. عدد من القوافل الإنسانية إلى غزة تعرضت للنهب أو منعت من الوصول لوجهتها”.    

كما اشار الى ان كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية لافتة.

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