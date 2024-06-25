بحوث الصحة الحيوانية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الفاو

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية وفدا رفيع المستوى من وحدة الأمراض العابرة للحدود ECTAD، بمنظمة الفاو في مصر، حيث قامت الدكتورة سماح عيد وكيل المعهد للتشخيص المعملي وصحة الأغذية وعدد من مسؤولي وباحثي المعهد باستقبال الوفد.

كما قامت عيد باستعراض التاريخ الطويل للتعاون المستمر بين منظمة الفاو ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وما تحقق من نجاحات في السيطرة على الأمراض الوبائية العابرة للحدود خاصة مرض انفلونزا الطيور حيث تسهم الفاو في تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان استدامة القدرة على التشخيص المبكر للميكروبات الخطرة العابرة للحدود خاصة الفيروسات ذات الخطورة على الصحة العامة والصحة الحيوانية والتي قد تتسبب في خسائر اقتصادية وتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي مثل مرض إنفلونزا الطيور ومرض متلازمة الأمراض التنفسية وحديثا الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والتي تؤرق المجتمعات العلمية على مستوى العالم بهدف تعزيز الإمكانات والقدرات القطرية للحفاظ على الصحة العامة والصحة الحيوانية.

ورافقت وكيل المعهد قائد الفريق العالمي للصحة زاندرا اندرية والدكتور لطفي علال رئيس ECTAD منظمة الفاو في مصر في جولة تفقدية للمعامل الحديثة ذات مستوى الأمان الحيوي الثاني والثالث والقادرة على عزل الميكروبات عالية الخطورة وقد عبر أعضاء الوفد عن الاعجاب لما لمسوه من كفاءة فنية عالية للباحثين من مختلف التخصصات واشاد الوفد بفعالية تطبيق اجراءات الامن والامان الحيوي بالمعهد وما شهدوه من ارتفاع الوعي العام لدى العاملين باجراءات الامان والامن الحيوي.



وأعربت عيد عن ترحيبها باستقبال الوفد يوم الأربعاء القادم بالمعمل الفرعي للمعهد بالمنوفية ضمن الزيارة الميدانية المزمع اقامتها لتفقد مديرية الطب البيطري ومعمل صحة الحيوان بالمحافظة.

وأشارت سماح عيد الى جاهزية المعامل الفرعية للمعهد بكافة المحافظات ومنها معمل المنوفية وتجهيز تلك المعامل والأجهزة المعملية اللازمة لتقديم خدمات التشخيص والفحص المعملي للمواطنين ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة

وأكد أعضاء الوفد، ثقتهم في اهمية استمرار تقديم الدعم ودفع مسيرة التعاون بين منظمة الفاو والمعهد لثقتهم فيما لمسوه من قدرات وإمكانيات، بما يعطي مزيد من الثقة على قدرة المعهد على تقديم خدماته على المستوى الوطني وكذلك تقديم الدعم لدول المنطقة على المستوى الإقليمي.

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