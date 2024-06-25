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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفع جلسة محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس بالتجمع الأول للقرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة  القاهرة  المنعقدة في التجمع الخامس  رفع جلسة محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول للقرار.

ووصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

وأمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وكشف التحقيقات مع سائق اللودر،  ان المتهم مريض نفسي وظل يهذي بكلمات غير مفهومة خلال التحقيق معه .

وأوضحت شهادة زملاء المتهم انه مهتز نفسياً وأنه جاء العمل معهم بالمشروع بالتجمع الأول منذ ١١ يوماً فقط من ارتكاب الجريمة .

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بوفاة مهندس اثناء عمله داخل مشروع سكني (كمبوند ) بدائرة القسم إثر حادث دهس على يد سائق .

على الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط السائق المتهم واقتياده لقسم شرطة التجمع الأول وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم .

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