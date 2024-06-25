تقرير: واشنطن أبلغت حزب الله أنها لن تتمكن من منع الهجوم الإسرائيلي

قالت صحيفة “بوليتيكو” في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت حزب الله اللبناني بأنها قد لا تكون قادرة على منع هجوم إسرائيلي في جنوب لبنان.

وجاءت الرسالة غير العادية في الوقت الذي كان فيه مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين يحاول منع حرب شاملة على وسط تكثيف النيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وقالت مصادر لوسائل إعلام عبرية إن حزب الله يجب أن يفهم أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا قامت الجماعة المتمركزة في جنوب لبنان بالانتقام من هجوم إسرائيلي على لبنان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "على إسرائيل أن تفعل ما يجب عليها أن تفعله".

واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمناقشة الأزمة على الحدود الشمالية لإسرائيل وكذلك الحرب في غزة والتهديدات التي تشكلها إيران.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي للصراع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية يمنع عشرات الآلاف من العائلات على جانبي الحدود من العودة إلى منازلهم".

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن زعيم حزب الله حسن نصر الله لا يريد الحرب، لكنهم يقدرون أن هناك خطرا متزايدا من احتمال اندلاع حرب بسبب سوء التقدير من أي من الجانبين.

وقالت مصادر إن إسرائيل قدمت "حججا مقنعة" لماذا قد تضطر إلى شن هجوم لإبعاد حزب الله من حدودها الشمالية والسماح لعشرات الآلاف المستوطنين النازحين بالعودة إلى المستوطنات.