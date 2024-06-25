وزير الزراعة يدشن مبادرة لتفعيل دور المراكز الإرشادية في 9 محافظات

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتدشين المرحلة الأولى من مبادرة مركز البحوث الزراعية، لتفعيل دور المراكز الإرشادية فى،(9) محافظات وهى: الغربية، وكفرالشيخ، والبحيرة ، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف، وذلك بعدد 45 مركزا إرشادىا.

وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ووكلاء الوزارة ومديرى محطات البحوث بالمحافظات المعنية، وبعض المسؤولين بمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة.



وقال القصير، إن الهدف من المبادرة هي تواجد الكوادر البشرية من الباحثين مع المزراعين في الحقول، وكذلك تحسين وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية عن طريق استغلال البنية الأساسية لهذه المراكز والتجهيزات المتاحة بها، وتزويدها بالخبراء الارشاديين والفنيين من الباحثين التابعين لمركز البحوث الزراعية من معاهد المحاصيل والوقاية والأمراض والارشاد والانتاج الحيواني، وغيرها في مختلف المجالات الزراعية، لتقديم خدمة إرشادية متكاملة ومتميزة في نطاق كل مركز إرشادى من خلال تحديد الاحتياجات الإرشادية والتدريبية للمزارعين، والوقوف علي المشكلات التى تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والعمل على حلها، وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة والتقاوى المعتمدة وأساليب المكافحة الحديثة للنهوض بالإنتاج الزراعى كما وكيفا، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والإستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج الزراعي للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، بما ينعكس على تحسين مستوي دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصرى بشكل عام وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية للنهوض بالريف المصرى (حياة كريمة ).

كما تهدف المبادرة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية في نطاق كل مركز إرشادى بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الزراعية التي تقدمها لصغار المزارعين.

وعقب الاجتماع تفقد وزير الزراعة بعض الحقول الإرشادية والأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية ووجه بالعمل إلى تطويرها ورفع كفاءتها.

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