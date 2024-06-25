محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهره بحد أدنى ( ٢٣٢ ) درجة

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزاره التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يسمح للطالب التسجيل الدخول في بدايه ميعاد التقديم لاضافه رغبته وحفظها وذلك لمده اسبوعين على أن يتم سرعه البت الكترونيا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشان مع مراعاه الآتي :-

١- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني او حسب مربع الادارات التعليميه التي حصلوا منها على شهاده اتمام الدراسه بمرحله التعليم الاساسي .

٢- الطلاب الحاصلون على مجموع ( ٢٦٦ )درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني او داخله على مستوى المحافظه وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن( ٢٥% )من اعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة .

٣- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات (٢٥٢) درجه فاكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها داخل الاداره التعليميه فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن( ٢٥% ) من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة .

٤- لا يسمح بقبول أي طلبات إلتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهره بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظه القاهره الحاصلين على شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسي من احدى مدارس القاهره ولا يسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل الى مدارس القاهره إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك .

كما أشار مدير المديرية إلي أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصه(١٤٠) درجة.. أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام ب ( ٤٠ ) درجة.