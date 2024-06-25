طلب العودة لها.. حبس متهم بتشويه وجه خطيب ابنة عمه بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس شاب وعمه في اتهامهما بتشويه وجه آخر بسكب ماء النار عليه، أثناء مشاجرة نشبت بينهم، لطلب المجني عليه العودة إلي خطيبته، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وطلبت تقرير وافي عما لحق بالمجني عليه من إصابات، والإستعلام عن حالته الصحيه تمهيدًا لسؤاله.

تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول سائق مصاب بجروح وحروق بالوجه.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبيّن إصابة شاب أثناء مشاجرة مع والد خطيبته السابقة وابن عمها في جلسة اتفاق على الرجوع لها بعد فسخ الخطبة.

وتبين من التحريات أن مشادة كلامية تطورت بين الطرفين الي مشاجرة، قام على إثرها ابن عم الفتاة بإلقاء مياه نار على المجني عليه، ما تسبب في إصابته، بحروق بالغه بالوجه والرقبة، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت ما تقدم.