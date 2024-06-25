مشاجرة إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن يطالب بتعويض مالي كبير

قام الشاب “عبد الله مصطفى. ص. م. أ” فرد الأمن المعتدى عليه في مشاجرة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بأحد مولات مدينة الشيخ زايد، بعمل توكيل خاص لأحد المحامين، وقام المحامي بالادعاء المدني، وطالب بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، كتعويض مؤقت، نظرا لما تعرض إليه موكله من سباب وتعدي جسدي بالضرب لموكله أثناء أداء مهام عمله، على يد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور وبعض أصدقائه الذين حضروا معه، وذلك على خلفية المحضر الذي حمل رقم 2684 - 2024 جنح أول الشيخ زايد .

مشاجرة إمام عاشور مع فرد أمن

واستمعت نيابة الشيخ زايد اليوم إلى أقوال ياسمين حافظ زوجة اللاعب إمام عاشور، حول واقعة تعدي زوجها على أفراد أمن أحد المولات الشهيرة بمدينة زايد.

وأوضحت زوجة اللاعب انها كانت في المول لمشاهدة عرض سينمائي بسينما المول، وعند خروجها في حوالي الساعة الـ 6 صباحًا برفقة أقاربها وأصدقائها، تعرضت للمضايقات من بعض الأشخاص، وتم استخدام مصطلحات مستفزة لمعايرة زوجة اللاعب بزوجها، والتجاوز الحاد بحق زوجها، وإطلاق اسم سيدة على زوجها.

واستدعت النيابة زوجة اللاعب لسماع أقوالها ومدى تعرضها للتحرش والمعاكسة من عدمه، بعدما وصلت ياسمين حافظ زوجة اللاعب، إلى سرايا نيابة زايد بأكتوبر، وتم صرفها عقب سماع أقوالها

واستكملت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة اعتداء لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على أحد أفراد الأمن الإداري بأحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وقررت النيابة الاستماع إلى أقوال شهود العيان على الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات الواقعة،

أقوال فرد الأمن

وأوضح فرد الأمن: أنه وقعت مشاجرة بينه وبين لاعب الأهلي وأصدقائه بسبب ادعاء اللاعب أن أحدًا بالمول عاكس زوجته وكان على الأمن أن يتدخل، فحدثت مشاجرة بين أفراد الأمن وبين اللاعب وأصدقائه، وصرفت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد، فرد الأمن من سراي النيابة، عقب سماع أقواله في واقعة تعدي لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عليه بالضرب.

وكشف فرد الأمن في أقواله: أن زوجة اللاعب كانت متواجدة مع أصدقائها وأقاربها وبدون زوجها في المول بشكل طبيعي لحضور أحد الأفلام في السينما، وأنه فوجئ في وقت لاحق بحضور اللاعب ومعه بعض أصدقائه وحدثت مشكلة بين الطرفين.

وأدت المشاجرة إلى إصابة فرد الأمن بحالة إغماء جراء ضرب اللاعب وأصدقائه له، وعقب إفاقته تم نقله إلى المستشفى، كما تبين إصابة فرد الأمن بكدمات بالساق اليمنى، وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة المتواجدة بالمول والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

النيابة تحقق في الواقعة

وباشرت نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة تعدي إمام عاشور لاعب الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر على فرد أمن خاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وكشفت تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بالأيدي بين اللاعب وبصحبته أصدقائه من طرف وبين أفراد الأمن من طرف آخر، وسقط أحد أفراد الأمن مغشيًا عليه “ حالة إغماء” وحاول اللاعب إفاقته حتى عاد لوعيه، وأخطرت الشرطة بالواقعة وحرر محضر عنها.

وانتشر مقطع فيديو مصور يظهر خلاله إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، في مشاجرة وبرفقته آخرين ضد مشرف أمن داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، كالنار في الهشيم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث لاقي الفيديو رواجا بين رواد الموقع، وسط تفاوت في الآراء بين مؤيد لموقف إمام عاشور ومعارض له.

وظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وبرفقته آخرون يعتدون على مشرف أمن، وعلق البعض بأن اللاعب تعدي على مشرف الأمن بسبب تعرض زوجته للمعاكسة من قبل أمن المول.

في سياق متصل حرر مشرف أمن بمول شهير بمدينة الشيخ زايد محضرا ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر وآخرين كانوا برفقته، يتهم فيه اللاعب بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب محدثا إصابته بكدمة في القدم اليمني مدعمًا بلاغه بالفيديو المتداول والتي يتعرض فيه للضرب.