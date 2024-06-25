محافظ كفرالشيخ يتفقد "ماركت" المنطقة الشمالية لمتابعة توافر السلع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، من بينها ماركت المنطقة الشمالية العسكرية بغرب مدينة كفرالشيخ" ، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض " معاً ضد الغلاء " والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة توافر السلع في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ومنها تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض .



وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ، قامت بافتتاح عدد من منافذ " معاً ضد الغلاء " بمدن المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وانضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بكفرالشيخ.

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