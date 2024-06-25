7 طلبات إحاطة على طاولة «زراعة النواب» .. غدا

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

- طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تخصيص قطعة أرض بور تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي في عزبة المعتمدية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشغيل مجمع المدارس بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

- طلبي الإحاطة المق النائب/ إبراهيم عويس، بشأن المطالبة باستثناء المساحة الملاصقة للكتلة السكنية في قرية الصباح التابعة لمركز قليوب - محافظة القليوبية والمقام عليها المعهد الديني الأزهري من الحظر على الأراضي الزراعية للبدء في تشغيله، وعدم صدور موافقة وزارة الزراعة على إنشاء مدرسة كوم أشفين الإعدادية التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تحويل مسار مصب مصرف الصناعي الخاص بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم- طامية - محافظة الفيوم.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تأخر استخراج تراخيص إعادة بناء مبنى الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشان عدم قيام الأجهزة الخاصة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة أشجار مثمرة داخل المدن الجديدة.